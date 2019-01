Bauhof kämpft gegen Schneemassen

„Wir machen was wir können. Alle Fahrzeuge sind unterwegs“, erklärt Leutkirchs Bauhofleiter Peter Feuerstein am späten heutigen Donnerstagvormittag. Aber durch den ständigen Schneefall komme es trotzdem zu vielen Behinderungen auf den Straßen. Bei der Feuerwehr ist es laut Leutkirchs Kommandant Michael Klotz bis zu diesem Zeitpunkt noch ruhig, es gibt am heutigen Donnerstagvormittag keine Einsätze.

„Inzwischen sind wir am Ende“, so Feuerstein. Angesichts des andauernden Schneefalls komme man mit dem Räumen nicht hinterher. Alle Räumfahrzeuge sind im Einsatz, die Bedingungen auf den Straßen sind trotzdem schlecht. Obwohl man nach den letzten starken Schneefällen am Mittwoch viele Schneehäufen abtransportiert habe, werden die Schneemaßen an den Straßenrändern laut Feuerstein inzwischen zu einem Problem.„Außerdem ziehen inzwischen die Temperaturen an und es wird glatt“, sagt Feuerstein.

Siedlungen wurden nach Busstrecke geräumt

Der Schwerpunkt der Räumarbeiten am heutigen Donnerstagmorgen lag laut Feurstein darauf, die Busstrecken frei zu halten. „Mit unserem Fräsfahrzeug und einem dahinter fahrenden Unimog waren damit ständig zwei Fahrzeuge gebunden.“ Obwohl alle Fahrzeuge im Betrieb sind, wurden deswegen in einigen Siedlungen die Straßen erst später geräumt.

Schule endet nach der sechsten Stunde

An diesem Donnerstag sowie am Freitag, endet der Unterricht an allen Schulen in Leutkirch, Aichstetten und Aitrach jeweils nach der sechsten Stunde. Das teilt Bernd Schosser als geschäftsführender Schulleiter mit. Er informiert auch über am Freitag nicht anzufahrende Haltestellen.

Zudem gibt er bekannt, dass jeder, der witterungsbedingt nicht kommen kann, zu Hause bleiben darf, er muss sich aber an der Schule entschuldigen. Schosser betont außerdem: „Die Schulen sind geöffnet, so dass alle Kinder, die kommen unterrichtet beziehungsweise betreut werden können.“

Da für laut dem Schulleiter nochmals 45 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt seien, werde am Freitag eine Regelung für den 14. Januar bekannt gegeben.

Witterungsbedingt können auf der Linie 135 am Freitag folgende Haltestellen und Orte nicht angefahren werden, teilt Schosser mit: Rotis Jakob, Hasenberg, Beyschlechts, Schorniggelhöfe und Wielazhofen.

Müllfahrzeuge kommen teilweise nicht durch

Aufgrund der derzeitigen extremen Schneelage ist es für die Müllfahrzeuge in einigen Gemeinden im Landkreis Ravensburg nicht möglich, die Wohnstraßen zu befahren und die Abfallbehälter zu leeren. Das teilt das Landratsamt am Donnerstag mit. In diesen Fällen haben die betroffenen Haushalte die Möglichkeit, bei der nächsten Leerung die doppelte Menge an Abfall zur Abholung bereitzustellen.

Um den zusätzlichen Aufwand für die Bürger möglichst gering zu halten, hat das Abfallwirtschaftsamt des Landratsamtes kurzfristig folgende Regelung beschlossen: Der zusätzliche Hausmüll kann bei der nächsten Leerung in einem üblichen Plastiksack neben die Restmülltonne gestellt werden. Der Biomüll sollte bei der nächsten Abholung in einem Karton oder in einer reißfesten Papiertüte und das Altpapier ebenfalls in einem Karton bereitgestellt werden.