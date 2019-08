Bauhof erhält neuen Geräteträger

Der Städtische Bauhof hat einen neuen Geräteträger erhalten. Wie die Stadt mitteilt, ersetzt der Traktor „Fendt Vario 516“ einen gut 20 Jahre alten „Fendt Xylon“. Der neue Traktor wird demnach überwiegend für Einsätze in der Straßenunterhaltung sowie im Winterdienst benötigt.

Im Sommerhalbjahr wird der Traktor mit einem Mähgerät ausgestattet, um die Straßen und Wegeränder zu mähen. Zudem wird eine Astschere angebaut, um Hecken und Sträucher zurückzuschneiden. Im Winterdienst wird das Fahrzeug vor allem mit der großen Schneefräse eingesetzt.

Vor Kurzem nahm Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle gemeinsam mit Bauhofleiter Peter Feuerstein und Mitarbeitern des Bauhofs das Fahrzeug von der Firma BayWa aus Biberach in Empfang. „Mit dem neuen Geräteträger sind wir auf aktuellem technischen Stand und zukunftsfähig aufgestellt. Hoffen wir, dass er auch wieder 20 Jahre hält“, so Henle laut Mitteilung. „Wir konnten den Traktor bereits im schneereichen Januar testen, als unser alter Geräteträger für die Schneefräse defekt ausfiel. Dabei wurden wir von der Leistung des Traktors sehr überzeugt“, sagte Feuerstein. Der Traktor vom Typ Fendt Vario 516 S4 erfüllt in Ausstattung und Schadstoffausstoß die aktuellsten Standards und Normen und ist speziell für den kommunalen Einsatz ausgerüstet. Dazu gehören beispielsweise eine besondere Bereifung und Beleuchtung sowie ein spezieller Tragrahmen für die Montage der Anbaugeräte.