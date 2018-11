Bauernverbände wollen fusionieren

Die Kreisbauernverbände Tettnang und Allgäu-Oberschwaben wollen fusionieren. „Wir werden mit Gesprächen beginnen“, sagte Dieter Mainberger, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Tettnang, am Dienstag. Die Fusion muss aber am Ende von beiden Verbänden abgesegnet werden. Hintergrund für die Pläne sind laut einer Prognose mittelfristig sinkende Mitgliederzahlen. Der Strukturwandel führt offenbar zu einer Veränderung bei der Mitgliederzusammensetzung: Es steigt der Anteil der Teilerwerbslandwirte. Der zusammengeführte Verband soll außerdem auch zukünftigen Anforderungen besser gerecht werden können, sagte Mainberger. In der Beratung gehe es um immer mehr Themenfelder und auch Rechtsfragen. Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Allgäu-Oberschwaben ist der frühere Bundestagsabgeordnete Waldemar Westermayer (Leutkirch).