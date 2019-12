„Bau-Bus“ macht Station an der Geschwister-Scholl-Schule

Spannender und informativer Unterricht auf unterschiedlichen Wegen. Die Bauwirtschaft Baden-Württemberg hat einen Linienbus multimedial ausgebaut und tourt damit durchs Ländle. Ziel ist es, laut Pressemitteilung der Geschwister-Scholl-Schule, Schüler über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten am Bau zu informieren.

Insgesamt nahmen sieben Klassen der Geschwister-Scholl-Schule teil. Die Schüler, die innerhalb der nächsten zwei Jahre ihren Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife ablegen werden, konnten sich ein Bild über die beruflichen Möglichkeiten am Bau machen. An zahlreichen Stationen im Bus und außerhalb gab es so manchen Aha-Effekt. Der Renner unter den Jungs war ein Bau-Simulator, an dem sie einen Radlader steuern durften. Die Schülerinnen interessierten sich mehr für einen ferngesteuerten Bagger, mit dem Würfel übereinander gestapelt werden mussten.