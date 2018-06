Bassam Tibi besucht Leutkirch

Zu einem ganztägigen Workshop mit Oberstufen-Schülern der Geschwister-Scholl-Schule und einem Vortrag bei der Volkshochschule kommt der renommierte Göttinger Politikprofessor und Islamismus-Experte Bassam Tibi am Dienstag, 20. Februar 2018, nach Leutkirch.

Wie die Volkshochschule in einem Pressetext ankündigt, wird Tibi am Vormittag in der Geschwister-Scholl-Schule zwei Lesungen für die Schüler der 11. und 12. Klassen abhalten. Im Zentrum werden dabei unter anderem auch Themen aus seinem neu aufgelegten Buch „Europa ohne Identität – Europäisierung oder Islamisierung“ stehen. Zwischen den Lesungen wird eine Diskussion stattfinden, bei der die Schüler mit Professor Tibi ins Gespräch kommen können. Zur Diskussion gestellt werden vor allem Sujets wie der Islam in Deutschland, die Berührung zwischen den Religionen sowie auch die Menschenwürde und die Stellung der Frau im Islam. Am Abend um 19.30 Uhr spricht Bassam Tibi im Bocksaal auf Einladung der VHS zum Thema „Der Islam und die Aufklärung. Überlegungen eines aufgeklärten Muslims“.

Bassam Tibi gilt als einer der profiliertesten islamischen Kritiker des Islam und des Islamismus. Er fordert religiöse Reformen und setzt sich für eine Synthese westlicher Wertevorstellungen und des Islam (Euro-Islam) ein. Tibi ist gefragter Experte bei Rundfunk und Fernsehen und kundiger Gesprächspartner des politischen Journalismus. Er ist sunnitischer Muslim und stammt aus einer traditionsreichen Damaszener Gelehrten-Familie.

Bassam Tibi führte den Begriff des „Leitkultur“ in die politikwissenschaftliche Debatte ein und machte immer wieder in pointierten Beiträgen aufmerksam auf antidemokratische und antisemitische Strömungen, die sich durch Zuwanderung islamischer Migranten in westlichen Gesellschaften Raum verschaffen. Tibi beschreibt mit seinem Begriff der „Leitkultur“ einen auf europäischen Werten basierenden gesellschaftlichen Konsens, der als Klammer zwischen Deutschen und Migranten dienen solle. Demokratie, Laizismus, Aufklärung, Menschenrechte und die Errungenschaften der Zivilgesellschaft sind für Tibi wertestiftende Merkmale einer offenen und toleranten Gesellschaft, die der Verteidigung bedürfen. Seit einer Rede des CDU-Abgeordneten Friedrich Merz im Jahr 2000 wird der Begriff der Leitkultur in der politischen Diskussion im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Zuwanderung und Integration von Einwanderern beziehungsweise als Gegenbegriff zum Multikulturalismus verwendet, worin Tibi eine verkürzte Interpretation seiner Begriffsklärung sieht.

Der Vortrag mit Prof. Bassam Tibi beginnt am Dienstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr im Bocksaal. Der Eintritt beträgt 5 Euro (VHS-Mitglieder 4 Euro). Im Anschluss an den Vortrag steht Tibi für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.