In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter Bargeld, sowie persönliche Gegenstände von geringem Wert aus zwei in der Hochvogelstraße parkend abgestellten Autos, wie die Polizei berichtet. Wie die Täter in den Innenraum der beiden Volkswägen gelangten, sei Gegenstand der weiteren Ermittlung. Zeugenhinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, entgegen.