Bank spendet 3700 Euro für Hospiz und Tafel in Leutkirch

Auch in diesem Jahr hat die BW-Bank Leutkirch im Bereich Allgäu bewusst auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden und Geschäftspartner verzichtet und unterstützt stattdessen zwei Leutkircher Einrichtungen. Mit der Weihnachtsspende in Höhe von 3700 Euro greift die Bank zum einen dem Hospiz Ursula der St. Elisabeth Stiftung, zum anderen der Leutkircher Tafel unter die Arme, teilt die Stadtverwaltung Leukirch in einer Pressenotiz mit.

Dorothee Braig, stellvertretende Einrichtungsleitung im Hospiz Ursula, und Wolfgang Stockburger, einer der beiden Geschäftsführer der Tafeln im Altkreis Wangen, nahmen die Spenden von Klaus Namer, Filialdirektor der BW-Bank Leutkirch und Hubert Reisacher, Leiter der Unternehmenskunden Allgäu, vergangene Woche entgegen.

Für Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle sind das Hospiz Ursula und die Leutkircher Tafel wichtige soziale Einrichtungen in der Region. Er betonte, dass beide Einrichtungen unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie leideten und die Spenden hoch willkommen seien. „Wir freuen uns sehr, dass wir zwei tolle Einrichtungen in Leutkirch unterstützen können“, erklärte Klaus Namer. „Mit den Spenden bekunden wir unsere Wertschätzung und unseren Dank für die Arbeit der Einrichtungen, weil wir wissen, dass diese Einrichtungen Unterstützung brauchen“, ergänzte Hubert Reisacher.

Seit vielen Jahren verzichtet die BW-Bank auf Weihnachtsgeschenke und spendet stattdessen für soziale Anliegen.