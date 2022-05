Bambinis des FC Leutkirch mit 40 Kinder beim Turnier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr finden im Frühjahr und Herbst die Turniere der Bambinis statt. An vier bis fünf Samstagen treffen sich verschiedene Mannschaften aus der näheren Umgebung, in die vom Staffelleiter eingeteilten Gruppen, um an verschiedenen Spielorten die Turniere auszurichten. Am Samstag, 7. Mai war der FC Leutkirch Ausrichter des Turniers. Im Stadion am Öschweg konnten die Vereine aus Aichstetten, Aitrach, Seibranz und Unterzeil begrüßt werden.

Von den 18 teilnehmenden Mannschaften war der FC Leutkirch alleine mit acht Bambini-Teams der Jahrgänge am Start. Je drei Teams hatten der SV Seibranz und der SC Unterzeil und je zwei der SV Aichstetten und der TSV Aitrach gemeldet. Eingeteilt in drei leistungsgerechten Gruppen hatte jedes Team fünf Spiele. Im drei gegen drei auf einem kleinen Feld mit Minitoren hatte jedes Kind viele Ballaktionen und es vielen dementsprechend viele Tore. Nach zweieinhalb Stunden Fußball-Spaß in Leutkirch freuen sich die Kleinsten bereits wieder auf die weiteren Turniere in Aitrach, Unterzeil und Seibranz an den nächsten Wochenenden.

Insgesamt sind derzeit rund 60 Bambinis beim FC Leutkirch. Training für die Jahrgänge 2016 und jünger ist freitags von 15 bis 16 Uhr und für den Jahrgang 2015 freitags von 16 bis 17.15 Uhr. Wer Interesse hat, ebenfalls Teil der Bambinis des FC Leutkirch zu werden, darf sich gerne an Thomas Weber unter Telefon 0170/7611943 wenden.