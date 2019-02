Balkonbrand setzt Hausbesitzer unter Schock

Vermutlich eine unachtsam auf dem Balkon ausgedrückte Zigarette hat am Montag gegen 17.15 Uhr in der Säntisstraße einen Balkon in Brand gesetzt und einen Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht. Laut Polizeibericht hatten Passanten auf dem Balkon das Feuer entdeckt und den Hauseigentümer alarmiert. Durch die schnell eingetroffenen Polizeibeamten konnten die Flammen mit einem Pulverlöscher erstickt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort kam, stellten fest, dass die Holzverschalung des Hauses bereits so stark erhitzt war, dass das rasche Eingreifen der Beamten ein Übergreifen des Feuers vom Balkon auf das Haus verhindert hatte. Der unter Schock stehende Hauseigentümer wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.