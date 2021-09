Balkonboden fängt Feuer

Schaden in Höhe von mehr als 15 000 Euro dürfte laut Polizeibericht bei einem Brand auf einem Balkon in der Gerbergasse entstanden sein, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch am Montag gegen 11.30 Uhr ausgerückt ist. Das Feuer, dessen Entstehungsursache noch nicht geklärt ist, zog neben dem Balkonboden auch mehrere Holzbalken des Gebäudes in Mitleidenschaft. Die Wehrleute, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz waren, brachen die Türe der zum Balkon gehörenden Wohnung auf und löschten den Brand. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt.