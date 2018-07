Baggerfahrer löst Kurzschluss aus

Ein Baggerfahrer hat für 24 Stunden zur vorsorglichen Überwachung in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, weil er am Montag gegen 8 Uhr bei Baggerarbeiten in der Allgäuallee eine 20-Kilovolt-Erdleitung beschädigt hatte. Laut Polizeibericht waren durch den dadurch ausgelösten Kurzschluss zunächst die umliegenden Ortschaften ohne Strom. Hinzugerufene Mitarbeiter eines Energieversorgers überprüften und reparierten die Leitungen. Ob bei den Arbeiten gegen Sorgfaltspflichten verstoßen wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.