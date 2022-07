Bärbel Fischer aus Vorstand verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aus dem Vorstand des Fördervereins Galluskapelle Winterberg verabschiedet hat sich bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Bärbel Fischer. Die Lehrerin a. D. war seit den Anfängen des Vereins im Jahr 2000 Schriftführerin und Öffentlichkeitsarbeiterin des Vereins - und eine treibende Kraft bei der Organisation der Veranstaltungen in der Kapelle. Nun hört sie altershalber auf.

Die Jahresversammlung wählte die bisherige Beisitzerin Gerlinde Mast zur Nachfolgerin von Bärbel Fischer. Georg Zimmer bedankte sich bei Bärbel Fischer für viele Jahre engagierter Mitarbeit und überreichte zum Abschied einen Strauß Sonnenblumen. Neu im Vorstand sind nun Rudi Patzelt, Mitglied des Kirchengemeinderats der evangelischen Kirchengemeinde und der Leutkircher Forstsachverständiger Werner Scholtes. „Wir freuen uns, dass Rudi Patzelt und Werner Scholtes nun der evangelischen Kirchengemeinde in unserem ökumenischen Gremium wieder mehr Gewicht geben“, sagte Georg Zimmer, der Vorsitzende des Vereins. Zimmer führt den Verein von Anbeginn, seine Stellvertreterin ist Pfarrerin Ulrike Rose, 3. Vorsitzende ist Monika Heinz, die Kasse führt Jürgen Günzler. Außerdem im Vorstand: Dennis Hemer und Karl-Anton Maucher.

Der Förderverein zähle derzeit rund 150 Mitglieder, berichtete Zimmer. Das bedeute eine Zunahme um 14 Personen.

Die zweimal verschobene Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre Galluskapelle“ habe endlich am 3. Juli bei schönstem Wetter stattfinden können. Den gemeinsamen Gottesdienst mit Prälatin Gabriele Wulz und Weihbischof Matthäus Karrer hat Zimmer als „gelebte Ökumene“ in Erinnerung.

Den Unterhalt der Kapelle bezeichnete Zimmer als „eine Daueraufgabe“. Jüngst habe der Verein die Westfassade renovieren lassen. In den letzten drei Jahren entstanden ein neuer Parkplatz und eine behindertengerechte Toilette am Fuße des Winterbergs. Allerdings sind nun die finanziellen Reserven des Fördervereins fürs erste aufgebraucht. Das nächste Projekt: Von der evangelischen Kirchengemeinde hat der Verein eine Kirchenglocke aus dem Turm der Dreifaltigkeitskirche als Geschenk erhalten. Sie soll in einem Glockenträger ihren Platz finden und die Menschen vom Winterberg eines Tages zum Gebet rufen. Dafür allerdings braucht es noch Spenden.