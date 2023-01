Badische Landesbühne zeigt „Fisch zu viert“

In der Reihe „Leutkircher Theater“ zeigt die Badische Landesbühne Bruchsal am Sonntag, 29. Januar, um 18 Uhr in der Festhalle Leutkirch die Kriminalkomödie „Fisch zu viert“. Eine Einführung in Stoff und Inszenierung wird es bei diesem komödiantischen Stück ausnahmsweise nicht geben.

Das Kriminalstück „Fisch zu viert“ wurde 1968 von Wolfgang Kohlhaaase und Rita Zimmer als Hörspiel geschrieben. Zwei Jahre später wurde es verfilmt und als Theaterstück in Dresden uraufgeführt. Seitdem ist es eine der erfolgreichsten Kriminalkomödien auf den Bühnen dieser Welt. Hohes Tempo, Sprachwitz und jede Menge schwarzer Humor versprechen einen schaurig-schönen und höchst unterhaltsamen Theaterabend.

Zum Inhalt: Diener Rudolf gehört seit 30 Jahren zum Haushalt der wohlhabenden Brauerei-Erbinnen Charlotte, Cäcilie und Clementine Heckendorf. Mit jeder der drei Schwestern hat er bereits zärtliche Stunden verbracht. Nun aber hat Rudolf genug. Er will weg und eine Weltreise machen. Doch dafür braucht er Geld. Geld, das er mit der Offenlegung der geheimen Affären zu erpressen versucht. Keine gute Idee! Ein rabenschwarzer und urkomischer Wettlauf gegeneinander beginnt. Dabei wird bald deutlich: Hier wird es keine Überlebenden geben!

Karten im Vorverkauf (22, 20, oder 15 Euro) gibt es in der Touristinfo Leutkirch und bei www.reservix.de. Die Abendkasse hat eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.