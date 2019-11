Badische Landesbühne zeigt Stephen Kings „Misery“

Eine Bühnenfassung des Stephen-King-Romans „Misery“ steht am Ende der Spielzeit 2018/2019 der Abo-Reihe „Leutkircher Theater“. Am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr gastiert die Landesbühne Bruchsal auf Einladung der veranstaltenden VHS Leutkirch mit einer Inszenierung von Carsten Ramm in der Festhalle Leutkirch.

Auch vor diesem Theatergastspiel wird es um 19 Uhr eine Einführung in Stoff und Inszenierung geben. Diese findet im Lohboden (Kleiner Saal) der Festhalle Leutkirch statt.

Unglück im Schneesturm

Zum Inhalt: Der Schriftsteller Paul Sheldon wurde mit den Frauenromanen seiner Misery-Serie zwar weltberühmt, verabscheut sie insgeheim aber. Eines Tages verunglückt er lebensgefährlich mit seinem Auto in einem Schneesturm. Sein „größter Fan“, die ehemalige Krankenschwester Annie Wilkes, rettet ihn und bringt ihn auf ihre abgelegene Farm. Zwar pflegt sie den durch seinen Unfall ans Bett gefesselten Sheldon, entpuppt sich aber zunehmend als Psychopathin: Sie hält ihn bei sich gefangen, verbietet ihm jeglichen Kontakt zur Außenwelt und verlangt, dass er einen weiteren Roman über ihre Heldin Misery schreibt. Auf Protest des mittlerweile als verschollen geltenden Schriftstellers reagiert Wilkes mit Bestrafungen. Sheldon fügt sich ihrer Willkürherrschaft – zunächst jedenfalls.

Eine Inszenierung der Badischen Landesbühne Bruchsal mit Evelyn Nagel, Hannes Höchsmann und René Laier. Inszenierung: Carsten Ramm. Bühnenbild: Tilo Schwarz. Kostüme: Kerstin Oelker. Musik: Ziggy Has Ardeur.