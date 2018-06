Bach als „junger Wilder“ mit Drums

Johann Sebastian Bach als junger Wilder. Regionalkantor Franz Günthner schlägt die Orgel der Kirche St. Martin enthusiastisch, virtuos. An den Drums Beat Jakob, vielfach preisgekrönt. Eine packende Version von Toccata und Fuge d- moll, Bachs populärem Frühwerk. Die Reihe „Orgelmatinee zur Marktzeit“ startet, sozusagen, mit einem Paukenschlag. Mit dem Percussionensemble „The Metallets“, Moritz Lindauer, Stefan Volz und Jakob. Vor vielen Zuhörerinnen und Zuhörern.

„ So haben Sie die Toccata und Fuge d-moll noch nie gehört“, sagt Christine King vom Förderverein Kirchenmusik. Stimmt, in St. Martin noch nie. In den 60er-, 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts hat es durchaus Vorgänger gegeben. Jacques Loussier mit Kontrabass und Drums, jazzend am Flügel. Die holländische Symphonic Rockband „Ekseption“, viel Power. Und natürlich Keith Emerson mit „The Nice“. Seine Bach-Performance hat damals Maßstäbe gesetzt.

Viel Beifall für dieses Kabinettsstück von Günthner und Jakob. Ist leider das letzte im Programm, wie immer dauert die Matinee nur eine Dreiviertelstunde. Zugaben sind ganz, ganz selten. Der Preis für diese musikalische Morgenerfrischung an jedem ersten Samstag im Monat ist mit fünf Euro moderat. Immer wieder spannend ist es, den Organisten und eventuelle Begleiter auf der großen Videoleinwand vor dem Altarraum zu erleben.

Das Programm beginnt düster. „Danse macabre“ des zeitgenössischen Harald Feller steigert sich wirbelnd in die Höhe, mit wilder Orgel. Die Percussion-Jungs machen das Stück noch intensiver. „Vorhof zur Hölle“, meint die Banknachbarin. Wohl genau das, was Feller mit dieser Komposition ausdrücken wollte.

Das Preludio der Sonate c-moll von Alexandre Guilmant beruhigt das Herz etwas, auch dies mit mächtigem Orgelklang vorgetragen. Guilmand, der Orgelromantiker aus Boulogne-sur-Mer, ist ja hier von Gastsolisten des öfteren vorgestellt worden. Zu Recht. Günthner reiht zwischen den reinen Percussionstücken noch das Adagio molto - feine Dissonanzen brechen die Wohlgefälligkeit - sowie die Fuga der nämlichen Sonate ein. Erholung pur für Körper und Seele ist „Fission“ von Alice Gomez (*1960). Zwei Marimbas plus Percussion, meditativ, repetitiv, sanft im Kirchenschiff verhallend. Die „Marimba Music“ von Eckhard Kopetzki (*1956) kommt deutlich fordernder, ein Sahnestück für die bei vielen Wettbewerben erfolgreichen „Metallets“. Zum Schluss also ein furioser Bach. Beim nächsten Mal, am 3. Juni, stehen Orgel und Flöte im Mittelpunkt, keine Trommeln.