Bürgerstiftung Leutkirch verschenkt Einkaufsgutscheine

Bereits zum fünften Mal in Folge hat die Weihnachtsgutscheinaktion der Leutkircher Bürgerstiftung gemeinsam mit der Leutkircher Tafel stattgefunden. In diesem Jahr werden 180 Gutscheine in Höhe von je 30 Euro an Kinder verschenkt, deren Familien zum Einkauf in der Leutkircher Tafel berechtigt sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Einlösen können die Kinder diese in einem der drei Spielwarenläden und den beiden Buchhandlungen Leutkirchs. Außerdem werden rund 60 Senioren mit Drogeriemarktgutscheinen über 20 Euro bedacht.

Rudolf Dentler, Vorsitzender der Bürgerstiftung, freut sich: „Aufgrund einer Einzelspende ist es uns 2018 möglich, die Gutscheine von 20 Euro auf 30 Euro zu erhöhen. Damit unterstützen wir wieder viele Familien dabei, ihren Kindern ein schönes Weihnachtsgeschenk machen zu können“, wird er in dem Pressetext zitiert. Gerade in der Weihnachtszeit kann das Geld schnell knapp werden. Da komme den Familien und besonders auch Senioren, die nur eine kleine Rente erhalten, der Gutschein sehr gelegen. Ursula Maucher vom Leutkircher Tafelladen betont: „Wir erfahren durch die Gutscheinaktion jedes Jahr eine große Dankbarkeit und Freude seitens unserer Kunden“.

Die Bürgerstiftung Leutkirch im Allgäu hat es sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zu leisten, die Lebensbedingungen in der Stadt nachhaltig zu verbessern. Die regelmäßigen Gutscheinaktionen zum Schulanfang und an Weihnachten sind eine willkommene und unbürokratische Hilfe, die direkt bei den richtigen Menschen ankommt, so der Pressebericht.

Neben vielen kleineren Projekten und Aktionen, die die Bürgerstiftung regelmäßig finanziell ermöglicht oder unterstützt, gibt es seit diesem Jahr ein eigenes langfristiges Vorhaben, das in Kooperation mit der Stadtverwaltung Leutkirch und der St. Elisabethenstiftung umgesetzt wird. Die Bürgerstiftung ist an der Verwirklichung des Hospizes beteiligt, das in den Räumlichkeiten des ehemaligen Krankenhauses seine Pforten öffnen wird. Für einen Teil des Abmangels kommt künftig die Bürgerstiftung auf.