Bürgerstiftung Leutkirch erhält den Stifterpreis 2019

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen ehrt dieses Jahr alle Bürgerstiftungen im Land und betont die damit verbundenen vielfältigen Formen des Stiftens. So erhält auch die Bürgerstiftung Leutkirch den Stifterpreis.

Die Arbeit der Stiftungen vor Ort ist laut Pressemitteilung der Bürgerstiftung Leutkirch ein gelungenes Beispiel für das Ineinandergreifen von demokratischer Mitbestimmung und stifterischem Engagement. In Bürgerstiftungen würden sich Menschen mit Zeit, Geld und Ideen für die Gemeinschaft in ihrer Stadt oder ihrer Region engagieren. Kennzeichnend für Bürgerstiftungen sei, dass sich ihre Aktiven für vielfältige Gemeinwohlzwecke einsetzen. Sie seien ein zentraler Ort für den Dialog mit der lokalen Zivilgesellschaft und ermöglichen Partizipation.

„Wir freuen uns sehr, dass die Bürgerstiftungen in diesem Jahr geehrt werden“, betont Vorstandsvorsitzender Rudolf Dentler in einer Pressemittteilung, „zeigt es uns doch auf, dass unsere ehrenamtliche Arbeit über die lokalen Grenzen hinaus auch bundesweit Anerkennung findet.“ Im Rahmen der jährlich stattfindenden Sitzung des Stiftungsrates überreichte der Vorsitzende den anwesenden Vertretern des Stiftungsrates die Urkunde. „Durch Zustiftungen in den Stiftungsstock und Spenden sind wir in Leutkirch in der Lage, so wertvolle Projekte wie die Unterstützung des Hospiz Ursula oder die Kindersportgruppe für Kinder mit Behinderungen zu unterstützen“, sagt Dentler.

Vor mehr als 20 Jahren wurden die ersten Bürgerstiftungen in Deutschland gegründet, die Bürgerstiftung Leutkirch im November 2013. Mittlerweile gibt es deutschlandweit rund 400 dieser Stiftungen, in denen sich rund 30 000 Menschen engagieren.