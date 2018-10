Bürgerstiftung fährt weiter auf der Erfolgsspur

Harmonisch ist die Jahresversammlung der Leutkircher Bürgerstiftung im historischen Sitzungssaal des Rathauses verlaufen. Der Vorsitzende, Rudolf Dentler, konnte von einem „wieder sehr aktiven Jahr mit sozialen Aktionen und Projekten“ berichten.

An Weihnachten und zum Schulanfang wurden Kinder von bedürftigen Familien und ältere Menschen mit Einkaufsgutscheinen unterstützt. Zuschüsse gab es auch für das Familienbündnis, das Highmatland-Festival und die Aktion „Sing mer zam“ im Haus St. Katharina. Beteiligen wird sich die Bürgerstiftung beim Ausbau der Kneippanlage mit Sitzgelegenheiten und „ganz oben auf der Agenda“ steht die Mitfinanzierung des Hospizes, das im kommenden Jahr im ehemaligen Leutkircher Krankenhaus eingerichtet wird. Der veranschlagte Zuschuss von jährlich 25 000 Euro stützt sich dabei vor allem auf zweckgebundene Spenden.

Erfreuliche Zahlen

Auch der stellvertretende Vorsitzende und Kassier Oliver Stotz trug mit erfreulichen Zahlen zur guten Stimmung im Saal bei. So stehen dank insgesamt 127 Spenden und einem nennenswerten Zinsertrag aus dem Stiftungsstock über 36 000 Euro zur Verfügung. „Ein guter Handlungsspielraum für zukünftige Vorhaben“, wie Rudolf Dentler betonte. In seinem Ausblick stehen unter anderem die Anschaffung eines Therapie-Tandem-E-Bikes, das dann ausgeliehen werden kann. Zur Finanzierung bewirbt sich die Stiftung beim Spenden-Adventskalender der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“. Als „Netzwerker“ will der Vorstand zudem eng mit sozialen Einrichtungen wie dem Tafelladen zusammenarbeiten.

Wenig Mühe hatte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle auch bei den nach fünf Jahren anstehenden Wahlen, mit durchwegs einstimmigen Ergebnissen. Im Vorstand sind für Susanne Burger und Katja Waizenegger, die nicht mehr antraten, neu als Mitglieder: Margot Maier und Daniela Heiß. Im Stiftungsrat rücken Monica Aguggiaro-Ländle und Barbara Waldvogel als Beiräte nach für Ulrike Rose, die sich nicht mehr zur Wahl stellte. Im Ergebnis sind es für Henle „wieder zwei starke Teams der Stiftung, die gut aufgestellt, frohen Mutes nun die Weichen richtig stellend die kommenden fünf Jahre angehen können“.

Dem Stiftungsvorstand gehören an: Vorsitzender Rudolf Dentler, stellvertretender Vorsitzender Oliver Stotz sowie die Beiräte Margot Maier, Daniela Heiß und Thomas Zwerger

Zum Stiftungsrat zählen: Vorsitzender Hans-Jörg Henle, stellvertrende Vorsitzende Rosemarie Miller-Weber sowie die Beiräte Fürst Erich von Waldburg-Zeil, Wulf-Dietrich Möhring, Claudio Uptmoor, Monika Heinz, Hedwig Seidel-Lerch, Iris Herkommer, Herbert Kühnbach, Leonhard Salzgeber, Monica Aguggiaro-Ländle und Barbara Waldvogel.