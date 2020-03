Bürgermeister von Lamalou und Hérépian wiedergewählt

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Frankreich, deren erste Runde am Wochenende über die Bühne ging, sind auch aus Leutkircher Sicht von Interesse. Auf Anhieb wiedergewählt wurden in den Partnerstädten Lamalou-les-Bains und Hérépian die beiden Bürgermeister Guillaume Dalery und Jean-Louis Lafaurie. In Bédarieux hingegen wird es vom zweiten Wahlgang abhängen, wer Bürgermeister wird. Am Sonntag erreichte keine Liste die absolute Mehrheit.

Die Liste, auf der auch Jean-Pierre Calas, der Präsident des Partnerschaftsvereins, in aussichtsreicher Position steht, liegt allerdings auf dem ersten Platz. Er hat damit also große Chancen, in den künftigen Gemeinderat der Partnerstadt einzuziehen. Wegen der Corona-Krise soll der zweite Wahlgang, der ursprünglich für das nächste Wochenende terminiert war, voraussichtlich am 21. Juni stattfinden.

Die Wahlbeteiligung, die in Frankreich mit nur 45 Prozent so schlecht war wie nie zuvor, lag in Bédarieux mit seinen rund 5800 Einwohnern entschieden höher. Dort gingen immerhin knapp 55 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen. Foto: wavo