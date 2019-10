Bürgerfragestunde im Ortschaftsrat Hofs

Der Ortschaftsrat Hofs kommt am Donnerstag, 17. Oktober, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Die Sitzung in der neuen Ortsverwaltung in Ausnang, Magnusweg 9, beginnt um 20 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Verpflichtung des Ortsvorstehers, Bürgerfragestunde, Informationen zu aktuellen Themen und Projekten der Ortschaft Hofs, Verschiedenes, Anfragen und Anträge. Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Die Ortsverwaltung ist leider momentan telefonisch nicht zu erreichen. Die Sprechzeiten des Ortsvorsteher sind donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr oder nach Vereinbarung per Mail franz.dietrich@leutkirch.de