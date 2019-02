Bürgerforum Leutkirch will stärkste Fraktion werden

Als erste Leutkircher Gruppierung hat das „Bürgerforum Leutkirch“ am vergangenen Donnerstag im Gasthaus Halde in Herlazhofen seine Kandidatenliste für die Ende Mai stattfindenden Gemeinderatswahlen nominiert, wie das Bürgerforum in einer Mitteilung erklärt.

Dabei zeigten sich die Verantwortlichen laut Mitteilung angesichts der Kandidaten sehr optimistisch: „Wir sind mächtig stolz darauf, dass wir Sie als Kandidatinnen und Kandidaten für unsere Wählervereinigung gewinnen konnten“, sagte Klaus Wellmann, der Vorsitzende des Bürgerforums, in die Runde. Insbesondere die Stadträte Gottfried Härle und Alfons Notz hätten in den letzten Wochen viele Gespräche geführt und sich dabei auch viele Absagen eingehandelt. Aber dennoch konnten alle Listenplätze laut Härle „hochkarätig“ besetzt werden.

„Die Mischung stimmt“

„Vor allem die Mischung stimmt“, wird Alfons Notz zitiert. Bei der Besetzung wurde laut Bürgerforum besonders darauf geachtet, dass auch einige junge und sogar sehr junge Kandidaten auf der Liste Platz finden. Mit zehn Kandidatinnen liegt der Frauenanteil bei mehr als einem Drittel. Auch in der beruflichen Zusammensetzung sei die Kandidatenliste sehr breit gefächert: Handwerker, Lehrer und Schüler sind dort genauso vertreten wie Landwirte, Selbständige und Angestellte in den unterschiedlichsten Berufen.

Entsprechend hoch wurden die Wahlziele gesetzt. „Eigentlich hatten wir uns erst mittelfristig das Ziel gesetzt, stärkste Fraktion im Leutkircher Gemeinderat zu werden. Mit unserer sehr stark besetzten Liste können wir dies aber durchaus schon bei dieser Wahl schaffen“, gibt sich Klaus Wellmann laut Mitteilung betont optimistisch.