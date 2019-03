„Bürgerbeteiligung statt Bürgerentscheide“

Schade, dass so viele Plätze im Bocksaal am Donnerstag leer geblieben sind. Der Vortrag sowie die Diskussion über die Herausforderungen in der Kommunalpolitik sind nämlich hoch interessant gewesen. Norbert Brugger, Dezernent für Kommunales beim Städtetag Baden-Württemberg, bringt 35 Jahre Erfahrung mit. Wirbt engagiert für mehr Frauen und Jugend in den Gemeindegremien. Und für (noch) mehr Bürgerbeteiligung.

Das überschaubare Publikum bringt Kompetenz mit. Einige wenige aktive und frühere Gemeinderäte sind da, Ortschaftsräte, eine Ortsvorsteherin, eine Kandidatin für die Kommunalwahl am 26. Mai, ein Engagierter im neu formierten Jugendgemeinderat, Bürgermeisterin Christina Schnitzler, ein paar Interessierte. Karl-Anton Maucher moderiert souverän, es ist eine Veranstaltung der Volkshochschule (VHS), unterstützt von dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“.

Brugger stellt den Städtetag als überparteilichen kommunalen Landesverband vor. Dieser vertritt 190 Städte im Land , muss bei Gesetzesentwürfen gehört werden. Eine wesentliche Aufgabe ist Information und Beratung – hier ist Expertise gebündelt, nicht jede Kommune muss das Rad stets neu erfinden.

Ein noch nicht ganz bekannter Erfolg des Städtetages ist die Übernahme der Kosten für die Kinderbetreuung, damit mehr Frauen zwischen 35 und 45 die Chance haben, in der Kommunalpolitik mitzuwirken . Diese Gruppe ist noch deutlicher unterrepräsentiert als Frauen insgesamt. „Wir haben nicht viel mehr Frauen in den Volksvertretungen als bei der Einführung des Wahlrechts vor 100 Jahren“ so Brugger.

Kontrovers diskutiert wird, ob männliche Dominanz die Bereitschaft für Frauen, mitzuwirken, ausbremst. Bürgermeisterin Schnitzler: „Es ist doch oft ein am männlichen Gebaren orientiertes Programm. Männer sagen, ich habe eine tolle Idee, so machen wir das. Frauen würden sich zusammensetzen, miteinander reden, wie das am Besten zu machen ist“.

Nicht alle sehen das so, stellen „männliches Gebaren“ auch bei Frauen fest. Ein weites Feld. Der dominierende „Platzhirsch“ ist ebenso strittiges Thema. Der ist oft Stimmenkönig, beherrscht er deswegen auch den Diskurs?

„Die Kommunalpolitik ist liebenswerter und zugänglicher als das Landesparlament“, konstatiert Brugger. Sie sei für Bürgerinnen und Bürger unmittelbar relevant. „Man kann über den Tellerrand schauen und für andere mitdenken“. Im Landtag gehe es oft um Profilierung der einzelnen Fraktionen. Im Gemeinderat hätten sich auch nicht immer alle lieb, aber man komme zu konstruktiven Ergebnissen. Und komme miteinander aus.

Die Zukunft der kommunalen Demokratie sieht Brugger positiv. In den vergangenen Jahren sei vieles gut gelaufen – sprudelnde Steuereinnahmen, Vollbeschäftigung. Die Herausforderungen durch die vielen Flüchtlinge hätten die Kommunen bestens gemeistert, abseits der großen politischen Auseinandersetzungen. Zudem gebe es eine neue, politisch denkende Generation, dank des Greta-Effekts. Viele Jugendlichen seien engagiert, wissbegierig und kritisch.

Nach Ansätzen zu mehr Bürgerbeteiligung, zu „partizipativen Initativen“ fragt Albert Knoch, heute an der Evangelischen Akademie Bad Boll, als evangelischer Pfarrer hier noch bestens bekannt. Antwort Brugger: Der Städtetag habe, auch wegen der Erfahrungen mit dem umstrittenen Großprojekt „Stuttgart 21“, rund 200 Beispiele gesammelt, die kostenlos angefordert werden können. Dabei gehe es nicht um Bürgerentscheide, vielmehr um punktuelle Bürgerbeteiligung. Um die Einbindung ergänzender Meinungen, auch durch Zufallsauswahl. „Die grundlegenden Entscheidungen muss der Gemeinderat treffen“. Ein Konsens im Gemeinderat könne befrieden, ein Bürgerentscheid tiefe Wunden schlagen.

Wohl wahr. Moderator Karl-Anton Maucher erinnert an den Bürgerentscheid zum Klenk-Projekt in der Muna Urlau. „Das war konfliktträchtig bis hin zum Hass. Erst die große Mehrheit für den Center Park hat später die Stadt wieder befriedet“.