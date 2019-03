Bürgerball begeistert Publikum

Beim Leutkircher Bürgerball hat am Samstagabend ein abwechslungsreiches Programm die Besucher begeistert. Zu den Highlights gehörte auch der Auftritt der Grazer Sängerin Jeannine Rossi.

„I hoff ihr hobsd a Gaude“, so die propere Pop-Röhre Rossi, die mit ihrem ausgiebigen Auftritt beim Bürgerball in der gut gefüllten Festhalle das bunte Narrenvolk (darunter auch zwanzig Gäste aus der Partnerstadt Castiglione) auf Trapp hielt. Mit einem breiten Potpourri von gängigen deutschen Schlagern und auch aktuellen Pop Hits, sowie wiederholten Ausflügen ins konditionsstarke Publikum holte sie dieses weitgehend von den Sitzbänken, um den wohl einmaligen Programmpunkt dann mit einer Polonaise abzurunden. Derart überstrahlt tat sich selbst Lokalchampion Freddy Holzmüller etwas schwer, aus diesem Schatten zu treten: Dennoch verstand er es wieder einmal bestens, mit heißen Songs den Saal auf Temperatur zu halten, das flotte und gut gemixte Programm zu moderieren und die Umbaupausen zu überbrücken.

In der mit dem Motto „Nibelgau goes 90er“ prächtig dekorierten Halle und dem wohl kaum übertriebenen Spruch vom Narrenzunft-Präsidenten Thomas Blum – „Wir sind im Land die größte Show“ – brachten die Teenies und die Garde gleich von Anfang an Schwung in die Bude. Ihnen gleich tat es die Gruppe von Bliems Bunte Bühne: Mit dem rassigen „Tetris-Tanz“ erinnerten sie an das unsterbliche Computerspiel. Gelungen auch der Beitrag der „Oldies“: Vor dem riesen „Röhrenfernseher“ ließen sie wieder aufleben die unvergesslichen Kindersendungen Pumuckl, Wickie, Biene Maja und das Dschungelbuch. Staunen durften die Zuschauer außerdem beim Jonglage-„Torero“ Daniel Hochsteiner, der hoch unter Spannung stehend neben Keulen, Bällen und Ringen bis zu fünf Tennisschläger durch die Luft wirbelte.

Aus der Mottenkiste des letzten Jahrhunderts holte schließlich die Showtanzgruppe der Narrenzunft den „Gameboy“ und erinnerte damit bestens einstudiert zudem an die Disco Hits der 90er. Dann hieß es unter dem einladenden Sound der Band „Voice-id“ Bühne frei für das tanzende Volk. Allerdings musste die Band relativ bald wieder aufhören mit spielen, da ihr Schlagzeuger gesundheitlich angeschlagen war. Dank Musik aus der Box, war der diesjährige Bürgerball aber noch lange nicht vorbei. Für zusätzliche Stimmung sorgte außerdem die Guggenmusik „Los Krachos“ aus Gutenzell. Eine schöne Aufgabe hatte zu Beginn des Balles seine Tollität Prinz Volker I : Für jeweils 50 Jahre aktiver Mitgliedschaft ehrte er Marga Gölz (Stadthexen) und Waltraud Gaub (Grüne Hexen).