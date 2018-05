Bäckerei Fähndrich macht Filiale vorerst dicht

„Unser Ladengeschäft ist wegen Fachkräftemangel vorübergehend geschlossen“ – dieser Hinweis ist seit Montag am Gebäude der Leutkircher Filiale der Bäckerei Fähndrich an der Memminger Straße zu lesen. Dass dort seit Montag vorerst keine Backwaren gekauft werden können, hat laut Inhaber und Geschäftsführer Andreas Fähndrich mehrere Ursachen.

Hauptgrund dafür sei ein Fachkräftemangel. „Wir suchen in Leutkirch vor allem Verkäufer“, stellt Fähndrich im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ klar. In den vergangenen Wochen und Monaten habe es beim Personal außerdem „viele Wechsel“ gegeben. Weil neue Mitarbeiter in der Filiale teilweise nicht optimal eingearbeitet werden konnten, hat sich – wie der Inhaber beschreibt – „die Qualität der Produkte nicht mehr so dargestellt, wie wir uns das vorstellen.“ Bevor der Ruf des Unternehmens aus Bad Grönenbach – das zehn Filialen in der Region betreibt – Schaden nimmt, hätten sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, das Leutkircher Geschäft vorerst dicht zu machen.

Gebäude soll verändert werden

Eine komplette Schließung steht laut Fähndrich aber nicht zur Debatte: „Wir wollen auf jeden Fall wieder aufmachen.“ Die Wiedereröffnung dürfte allerdings erst im Laufe des kommenden Jahres über die Bühne gehen. Denn vorher will der Inhaber die Leutkircher Verkaufsfläche „komplett neu planen“. Dafür soll das Gebäude entkernt werden und auch eine veränderte Außenfassade erhalten. „Wir wollen wieder konkurrenzfähig werden“, benennt er das Ziel für die Filiale. Eine weitere Voraussetzung dafür ist, dass geeignete Verkäufer gefunden werden.

Andreas Fähndrich ist fest davon überzeugt, dass nach der Wiedereröffnung die Verkaufszahlen wieder deutlich nach oben geschraubt werden können. Denn der Umsatz habe in den vergangenen Monaten – seitdem die Bäckerei Schwarz ebenfalls an der Memminger Straße eine Filiale betreibt – etwas gelitten, gibt der Geschäftsführer zu.

Im Herbst 2016 hatte die Bäckerei Fähndrich aus Bad Grönenbach ihre Filiale an der Memminger Straße eröffnet. Das Traditionsunternehmen, das nach eigener Aussage bereits seit mehr als Hundert Jahren bestehe, übernahm den Betrieb von Anton Kohler, der sich – über 30 Jahre nachdem er die Bäckerei aufgebaut hatte – in den Ruhestand verabschiedete.