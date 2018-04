Azubis machen sich Gedanken zu Daten im Internet

Mitte der 80er-Jahre etablierte sich der Begriff des „gläsernen Menschen“. Die Metapher steht für die komplette „Durchleuchtung“ der Menschen und ihrer Daten durch einen überwachenden Staat. Mit diesem aktuellen Thema haben sich in den letzten Monaten die Auszubildenden des Bereichs Farbe der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Leutkirch beschäftigt.

Zusammen mit dem Lehrerkolleg entstand eine Reihe von Kunstwerken, die sie am Freitag in der Aula-Nord der Öffentlichkeit präsentierten.Darunter befanden sich Platten und Skulpturen und weitere Gegenstände. So unterschiedlich die Kunstwerke sind, eines haben sie gemeinsam: Sie zeigen, dass das Thema die jüngere Generation, der oftmals vorgeworfen wird, sie gehe zu freizügig mit ihren Daten um, bewegt und sie sich kritische Gedanken darüber macht.

Bei der kleinen Vernissage betonte Schulleiter Heinz Brünz in seiner Eröffnungsrede, dass jeder selbst entscheide, welche Daten er preisgebe und das ein bedachter Umgang mit diesen Daten die Aufgabe von jedem sei. Eindringlich ist die Arbeit der Auszubildenden Serena Kaulitzki geworden. Sie zeigt mit einer Todesanzeige, dass im Zeitalter von Social Media die Privatsphäre der Nutzer praktisch gestorben sei.

Ein Ja zum Handwerk

Bei der Umsetzung der Ideen erhielten die Auszubildenden Unterstützung von Sonja Muth und Roland Karrer. In einer Zeit, in der die wenigsten ein Handwerk erlernen wollen, war die Ausstellung eine tolle Werbung für die berufliche Ausbildung an der GSS. Wie Karrer betont, war bei der Umsetzung vor allem die Kreativität der Auszubildenden gefragt. Diese könnten die Betriebe nicht vermitteln, hier sei die Schule in der Pflicht. Die Schüler machten sich Gedanken zu einem aktuellen Thema und wie Karrer betont war es ihnen auch ein Anliegen zu zeigen, dass Maler mehr können und machen als so manche denken.