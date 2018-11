Azubis erweitern ihre Kompetenzen

Seit 2016, und damit zum dritten Mal, haben das Leutkircher Unternehmen Elobau und das Stephanuswerk Isny einen sogenannten Perspektivwechsel durchgeführt. Dieser Perspektivwechsel beinhaltet, dass Betriebe ihre Auszubildenden für eine Woche in eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) schicken. Nach dieser Woche erfolgt der Wechsel: Die Mitarbeiter der Werkstatt im Stephanuswerk Isny schauen sich im Partnerunternehmen die Arbeitsabläufe an und arbeiten dort mit.

Ausbildungsleiter von Elobau, Florian Wachter, hat diesen Wechsel laut Pressemitteilung für seine Auszubildenden fest in der Lehrzeit verankert. Er schätze daran vor allem die Erweiterung der sozialen Kompetenzen. Alle Teilnehmer erhielten ein Zertifikat über die Inhalte des Austausches, das sich bei späteren Bewerbungen gut mache. Auch für die Menschen mit Behinderung sei es eine abwechslungsreiche Erfahrung und zugleich Wertschätzung, in einem fremden Betrieb mitzuarbeiten.

Dieses Jahr hatten sich laut Mitteilung fünf Auszubildende von elobau bereit erklärt, am Perspektivwechsel teilzunehmen. So verbrachten sie eine Woche in der Werkstatt in Isny, wo jeder einen behinderten Mitarbeiter zur Seite hatte, der ihnen die Arbeitswelt des Stephanuswerks zeigte. Danach kam der Wechsel zur Firma elobau, hier durften die Werkstattmitarbeiter vom Stephanuswerk den Arbeitsalltag im elobau-Werk erleben.