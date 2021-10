Azubi-Ausflug bei ATE

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres, Anfang September, wurden bei der ATE Antriebstechnik und Entwicklungs GmbH & Co. KG in Leutkirch neue Auszubildende begrüßt. Traditionell steht gleich zu Beginn des Ausbildungsjahres ein gemeinsamer Ausflug mit allen Auszubildenden an. In diesem Jahr ging es als Teamevent an die Iller nach Fischen im Allgäu, um in zwei Gruppen je ein Floß zu bauen. Zur Stärkung gab es auf der 8 km langen Strecke nach Blaichach noch Grillwürste am selbstgemachten Feuer auf einer sonnigen Kiesbank.

Aktuell werden 13 junge Jugendliche bei ATE ausgebildet. Auch für das nächste Ausbildungsjahr 2022 werden Auszubildende für die Berufsrichtungen Industriemechaniker und Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik gesucht. Näheres auf www.ate-system.de.