Ayk Irmen rast auf Platz fünf

Zwei Riesenslaloms und zwei Super-G haben die Veranstalter des Deutschen Schülercups am Hündle und in Grasgehren organisiert. Die ersten Rennen mussten abgesagt werden, tags darauf gab es dafür drei Durchgänge.

Die ersten beiden Läufe wurden als ein Rennen gewertet. Ayk Irmen von der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch konnte einen 15. Platz herausfahren. Anna Vohrer wurde mit einem etwas verhaltenen Rennen 21. Das zweite Rennen lief für Vohrer besser, sie kam der Konkurrenz mit einem 15. Platz näher und sammelte einige Punkte für die Endwertung der DSC-Serie. Irmen schied aus.

Am Montag wurde ein Technikwettbewerb mit Super-G-Skiern gefahren und die Trainingsstrecke für den SG am Tag darauf befahren. Beide Rennen fanden mit den Elementen der Skicross-Strecke in Grasgehren statt. Hier bewiesen die Leutkircher ihren Mut und ihr Können. Im ersten Rennen zeigte Ayk Irmen mit einem fulminanten Lauf, dass er mit den Topleuten in der U16 Deutschlandweit mithalten kann. Er raste auf den fünften Platz. Auch Anna Vohrer war auf gutem Kurs, sie belegte den zwölften Platz.

Gegen Mittag wurde das zweite Rennen gestartet. Oben war die Piste schon sulziger geworden, unten heraus aber immer noch hart. Das gefiel Vohrer sehr gut, sie konnte mit ihrem neunten Platz unter die zehn Besten fahren. Irmen musste sich mit dem elften Rang zufrieden geben.

Nach diesen Rennen freuen sich die beiden Leutkircher auf das nahende DSC-Finale in Seefeld/Österreich und auf die Deutschen Schülermeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen.