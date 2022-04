Ayk Irmen kämpft weiter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

2019 kam Ayk in den Landeskader NK3 nach Oberstdorf. Im ersten Jahr konnte er sich bei den Wettkämpfen gut behaupten und wurde für ein weiteres Jahr nominiert.

Das zweite Jahr begann bereits in der Vorbereitungszeit mit mehreren Verletzungen, so dass für ihn kaum Training in der Vorbereitung und kein Start zur Rennsaison 2020 bis 2021 möglich war. Erst im Februar 2021 konnte er ohne große Vorbereitung an ein paar Rennen teilnehmen, an denen er sich aber durch einen schweren Sturz im Super-G Rennen an der Kandahar-Abfahrt in Garmisch erneut Verletzungen zuzog. Das Verletzungspech war groß! In der folgenden Aufbauphase zog sich Ayk einen Schlüsselbeinbruch zu. Zum Saisonende wurde durch seine Trainer mitgeteilt, dass er nicht mehr im Kader ist.

Ayk hatte sich nach der negativen Bekanntgabe vom DSV relativ zügig dazu entschieden weiter zu trainieren. Das war ab Ende Mai mit dem Verheilen von seinem Schlüsselbeinbruch möglich. Zu Beginn wurde mit der Skirennschule Benni Raich mit dem ehemaligen ÖSV Trainer Florian Raich ein Trainingsprogramm aufgebaut. Parallel wurde mit einem täglichen Kraft-, Sprint- und Ausdauertraining begonnen. Mit der Vorbereitung auf das Abitur, vier Schneetage und dem zusätzlichen Krafttraining war das ab diesem Zeitpunkt eine durchgängige 7-Tage-Woche.

Ab November wurde ein weiterer Kontakt zu einem ehemaligen DSV Trainer Stefan Brunner mit eigenem Nachwuchskader im Raum Garmisch geknüpft. Stefan Brunner ist von den Leistungen von Ayk überzeugt und übernahm ab diesem Zeitpunkt das Training und die Betreuung für die kommenden FIS-Rennen.

Die Rennsaison begann mit einem FIS-Slalomrennen im österreichischen Pass Thurn. Gleich im ersten Rennen konnte Ayk als bestplatzierter Deutscher Nachwuchsfahrer zeigen, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Auch in weiteren Rennen und in der Disziplinen Riesenslalom konnte Ayk immer wieder gute Ergebnisse erzielen. In allen Disziplinen verbesserte er sich in den FIS-Punkten deutlich. Das Verletzungspech hatte er in diesem Jahr hinter sich gelassen. Nur im Super-G stürzte er einmal im Zielraum.

170 Skitage, 51 internationale Rennen in drei Disziplinen, tägliches Krafttraining und Schule mit Abiturvorbereitungen forderten viel Durchhaltevermögen und zum Ende der Saison auch viel Kraft. Die Motivation sich im alpinen Rennsport weiter zu entwickeln ist weiterhin sehr stark.