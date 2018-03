Ayk Irmen fährt auf Platz zehn

Zehnter Platz bei der Deutschen Schülermeisterschaft im Ski alpin für Ayk Irmen. Am vergangenen Wochenende fand im Schwarzwald am Feldberg die Deutsche Schülermeisterschaft der alpinen Skirennläufer statt. Es trafen sich die besten 43 Mädchen und 45 Jungen aus Deutschland aus der Schülerklasse U16 und jünger.

Ayk Irmen von der SLZ Leutkirch hatte sich als jüngerer Jahrgang der U16 für die Meisterschaft qualifiziert und erreichte im Slalom den zehnten Platz. Innerhalb seines Jahrgangs 2003 wurde der Leutkircher Dritter. Im Riesenslalom riskierte Ayk Irmen zu viel und schied bereits im ersten Lauf aus. Zum Abschluss des Wochenendes gab es noch einen Parallelslalom nach Mannschaften, den das Team Chiemgau gewann. Trotz des launischen Wetters mit Regen, Schneefall und Nebel herrschten am Feldberg laut Mitteilung gute und faire Bedingungen.

Anna Vohrer von der Skiläuferzunft Leutkirch ist bei der Bezirksmeisterschaft im Ski alpin zur Tagesbestzeit gerast und hat sich damit bei den Schülern den Titel gesichert. Tim Schwägele und Marvin Lang wurden Klassensieger, Paul Seeger und Luis Jaax jeweils Zweite. Unter sehr guten Bedingungen haben der SC Kressbronn und die SG Aulendorf am Hochlitten in Riefensberg die alpinen Bezirksmeisterschaften im Riesenslalom ausgetragen. In der U10 wurde Lucie Seeger Vierte, gefolgt von Antonia Haser. Leni Haser verpasste mit dem vierten Rang in der U12 das Treppchen. Maxima Jaax war als Siebte enttäuscht von ihrem Lauf. Mit einem starken Lauf und Bestzeit aller Läufer gewann Anna Vohrer den Bezirksmeistertitel. Nur Uli Heinfling aus Isny war bei den Männern schneller. Tim Schwägele von der SLZ stand auf dem obersten Platz in der U10. Marvin Lang bestritt seinen ersten Wettbewerb des Winters und holte sich gleich klar den Sieg vor seinem Vereinskollegen Paul Seeger. Luis Jaax war mit seiner Fahrt nicht ganz zufrieden, wurde in der U14 aber Zweiter. Im Mannschaftswettbewerb zeigten die jungen Leutkircher Fahrer Anna Vohrer, Marvin Lang und Luis Jaax ein paar gute Fahrten. Sie verpassten mit Rang vier von 19 Mannschaften knapp das Podest.