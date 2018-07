Autoschlüssel aus Kinderheim gestohlen – dann Auto geklaut

Einen Opel Astra sowie Kleingeld aus einer Kasse erbeutete eine unbekannte Person, die zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, in ein Kinderheim in der Kemptener Straße in Leutkirch eingebrochen ist. Das teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte verschaffte sich demnach gewaltsam Zugang zu dem Heim und fand dort den Autoschlüssel sowie Bargeld. Anschließend machte er sich mit dem Auto aus dem Staub. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Opel Astra geben können, werden gebeten, die Polizei in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 anzurufen.