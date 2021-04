Autoscheiben in Herlazhofen eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Nachdem in den vergangenen Tagen in Herlazhofen an geparkten Autos vermehrt Scheiben eingeschlagen wurden, sucht die Polizei eigenen Angaben zufolge nach Zeugen.

So schlug der unbekannte Täter beispielsweise in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem in der Dorfstraße geparkten VW Passat eine Seitenscheibe ein. Auch am frühen Donnerstag war der Unbekannte wieder am Werk: Dabei entging er einer Polizeistreife nur knapp, nachdem er abermals in der Dorfstraße einen Mitsubishi beschädigte.

Das Polizeirevier Leutkirch bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Insbesondere sollten Auffälligkeiten, die am Donnerstagmorgen zwischen 2 und 2.30 Uhr im Bereich der Herlazhofener Dorfstraße beobachtet wurden, beim Polizeirevier Leutkirch unter der Rufnummer 07561 / 8488-0 gemeldet werden.