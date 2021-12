Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende in der Nadlerstraße in Leutkirch die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 entgegen.