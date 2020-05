Autoscheibe eingeschlagen

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend hat ein Unbekannter die Scheibe eines Opel Corsa eingeschlagen, der im Leutkircher Zeisigweg geparkt war. Der Täter verursachte dadurch laut Polizei einen Schaden von mehreren hundert Euro. Im Anschluss nahm er einen Rucksack aus dem Inneren des Fahrzeugs. Dieser wurde in der Nähe in einem Gebüsch aufgefunden. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Aufbruchs. Hinweise auf den Täter werden unter Telefon 07561/84880 erbeten.