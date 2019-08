Autos streifen sich – Zeugen gesucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Leutkirch zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, der sich am Dienstag gegen 15 Uhr in Leutkirch-Haid im Bereich der Ausfahrt eines Sanitärbetriebs ereignete. Die 25-jährige Fahrerin eines Renault Laguna kam laut Polizei der 33-jährigen Fahrerin einer Mercedes-Benz A-Klasse entgegen. Bei der Firmenausfahrt streiften sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge und wurden beschädigt. Beide Beteiligte beharrten darauf, so weit als möglich rechts gefahren zu sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 entgegen.