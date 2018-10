Autos streifen sich – Zeugen gesucht.

Etwa 500 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13.30 Uhr bei Rotis gefordert. Eine 24-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Wagen in Richtung Legau, hielt an, um eine entgegenkommende Autofahrerin passieren zu lassen. Die entgegenkommende Frau streifte dabei den Pkw der 24-Jährigen. Anschließend verließ sie mit ihrem silbernen Pkw, an dem ein ausländisches Teilkennzeichen „B-2019“ abgelesen werden konnte, unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zur Verursacherin oder deren Pkw nimmt das Polizeirevier Leutkirch, unter Telefon 07561/84880 entgegen.

