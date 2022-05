Autos stoßen in Leutkirch zusammen

Weil sie einem Auto die Vorfahrt genommen hat, hat eine Autofahrerin am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr in der Wangener Straße in Leutkirch einen Verkehrsunfall verursacht.

Die 20 Jahre alte Skoda-Fahrerin kam laut Polizei aus der Hermann-Neuer-Straße und wollte die Wangener Straße queren, als sie mit dem Fahrer eines SsangYong zusammenstieß. Der 56-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt ortsauswärts unterwegs war, erlitt leichte Verletzungen. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Am Skoda wird dieser auf rund 5000 Euro geschätzt.