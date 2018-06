Autos stoßen zusammen

Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 10.40 Uhr in der Zeppelinstraße entstanden. Ein 28-jähriger Sattelzug-Fahrer bog laut Polizei vom Unterer Auenweg nach rechts in die Zeppelinstraße ab und dürfte dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigter Mercedes eines 49-Jährigen übersehen haben. Trotz eines Ausweichmanövers konnte ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Da die Beteiligten abweichende Angaben zum Unfallablauf machen, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Leutkirch, Telefon 07561/84880, zu melden.