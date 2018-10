Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von rund 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 20.30 Uhr an der Einmündung L 319/K 8025 in Wangen entstanden. Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr laut Polizei die Landesstraße 319 und wollte nach rechts in die Kreisstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Fahrer eines Dacia. Bei der Kollision kam keine Person zu Schaden.