Autos kommen in der Leutkircher Altstadt entweder im Rudel oder gar nicht

Soll die Leutkircher Altstadt für Autos nur noch eingeschränkt zugänglich sein? Die vor kurzem gegründete Interessengemeinschaft „Lebendiges Leutkirch – autoarme Altstadt“ befürwortet das. Dagegen halten (nicht nur) Einzelhändler, die mit weniger Autos auch weniger Kaufkraft auf sich zukommen sehen würden. Aber wie viele Automobile fahren eigentlich durch die Innenstadt – und wie viele Menschen sind zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs? Eine kleine Verkehrsbeobachtung.

Kornhausstraße, 10.26 Uhr an einem ganz normalen Wochentag im Juni. In den geschätzt 20 Metern, die man von einem der kleinen Bistrotische vor der Bäckerei aus mühelos im Blick hat, sieht man auf Anhieb: drei Menschen mit Fahrrad, drei Menschen zu Fuß, fünf vor der Apotheke und drei vor dem Brillengeschäft parkende Wagen sowie zwei durch die Straße fahrende Autos.

Die Parkplätze für Autos sind sehr begehrt: Im Laufe der halben Stunde, in der dieser Verkehrsbeobachtungsversuch stattfindet, sind insbesondere die Parkplätze vor der Apotheke maximal zwei Minuten lang frei – aber das ist ein Einzelfall, dazu später.

Autos stehen Schlange für Parklücken

Wenn hier ein Wagen aus einer Parklücke fährt, steht normalerweise bereits das nächste Auto parat und besetzt den Platz. Dafür stehen die Wagen auch gerne mal mit laufendem Motor mitten auf der Straße und warten, während sich hinter ihnen eine Schlange aus weiteren Autos bildet, die manchmal bis zum Reisebüro zurückreicht.

Und die Straße ist schmal. Je nach Automobilbreite müsste ein Beifahrer gefühlt nur sein Fenster herunterkurbeln, um den Leuten, die vor der Bäckerei sitzen und bei einem Kaffee Verkehrsbeobachtungen anstellen, in die Tasse zu spucken.

Viele Wagen fahren mehrmals vorbei

Aufmerksame Beobachter erkennen viele Autos wieder, weil deren Besitzer zwei-, drei- oder auch viermal durch die Straße (und somit zwangsläufig durch einen großen Teil der restlichen Altstadt) fahren, in der Hoffnung, vielleicht zwei Minuten später endlich vor der Apotheke parken zu können.

Dabei ist es nicht so, als ob alle, die dort parken, auch wirklich in die Apotheke gehen. Obwohl vor deren Hauswand explizit auf kleinen Schildern steht, dass das Parken nur für Apothekenkunden erlaubt ist. Und: Ein paar Autos, die seit 10.26 Uhr dort parken, stehen noch dort, als die Verkehrsbeobachtung eine halbe Stunde später beendet wird.

Dann wäre es durchaus nachvollziehbar, dass manche Autofahrer ihre Wagen längs oder quer auf die raren freien Flächen in der Straße stellen, die keine Parkplätze sind. Weniger nachvollziehbar ist es, wenn die Menschen in den Autos nicht aussteigen, oft sogar den Motor anlassen und nach ein paar Minuten einfach weiterfahren. In Schrittgeschwindigkeit fahren übrigens die wenigsten Autos.

Radler parken einfacher

In dieser kleinen Straße ist an diesem Vormittag so viel los, dass ein Zählen der vorbeikommenden Verkehrsteilnehmer fast nicht möglich ist. In exakt einer halben Stunde werden rund 90 Autos gezählt, allerdings auch knapp 100 Fußgänger sowie circa 30 Menschen auf Fahrrädern.

Die Fahrradfahrer sind es auch, die es beim Parken eindeutig einfacher haben. Die Anzahl der offiziellen Abstellplätze für Räder ist allerdings ein anderes Thema. Im gesetzten Beobachtungszeitraum steuern vier Fahrradfahrer gezielt die Apotheke an, stellen ihr Rad an die Hauswand, zwei schließen das Rad ab, und schwupps, sind sie im Gebäude. Dasselbe bei der Bäckerei, vor der ein Fahrradständer steht. Die Fußgänger, die durch die Straße kommen, sind noch mehr im Vorteil – sie müssen gar nicht parken. Aber auch sie haben, wenn sie nicht gerade in der Altstadt wohnen, irgendwo ihren fahrbaren Untersatz geparkt. Nur: Wo mag das sein?

Um 10.43 Uhr sind zum ersten Mal seit Beginn der Verkehrsbeobachtung keine Motorengeräusche in der Kornhausstraße zu hören. Lediglich zwei Fußgänger und ein Fahrradfahrer sind unterwegs. Motorenstille Sekunden ziehen vorbei: Zehn, 20, 30 … Nach 45 Sekunden steigt eine Frau in einen parkenden Wagen und fährt weg. Der Platz, den sie hinterlässt, ist ebenfalls der erste in dieser Beobachtung, der länger als zehn Sekunden frei bleibt – ganze zwei Minuten sogar.

Ungewohntes Bild: Zwei freie Parkplätze

Ab 10.52 Uhr ist es ebenfalls wieder sehr ruhig in der Kornhausstraße. Vor der Apotheke ist erneut ein Parkplatz frei und kein fahrender Wagen in Sicht. Es scheint, als kämen die Autos stets entweder im Rudel durch die Straße oder gar nicht. Zwei Minuten später wird sogar ein zweiter Parkplatz frei. Ein ungewohntes Bild, zwei Parklücken vor der Apotheke, und sogar direkt nebeneinander. Es dauert eine Minute, bis wieder Motorengeräusche in der Straße ertönen. Ein Auto fährt heran. Der Fahrer hat die beiden leeren Parkplätze entdeckt und steuert in den linken hinein.

Die 30-minütige Verkehrsbeobachtung in der Kornhausstraße endet ohne Autogeräusche und mit nur einem Fußgänger. Kaum hat die Beobachterin diese Feststellung auf Papier gebracht, fährt wieder ein Wagen heran. Der Mann, der am Steuer sitzt, hält ein Handy in der Hand und telefoniert während der Fahrt.

Fast 90 Autos in einer halben Stunde

Innerhalb einer halben Stunde hat die SZ-Mitarbeiterin gezählt: 88 Autos, 98 Fußgänger (inklusive Kleinkinder), 29 Menschen auf Rädern, zwei Menschen auf Motorrollern, vier Hunde. Mehrfach vorbeifahrende Autos wurden jedes Mal dazugezählt. Menschen, die zu ihrem parkenden Auto hingingen oder sich von ihm entfernten, wurden nicht als Fußgänger gezählt. Was sich in derselben Zeit an den Parkplätzen vor dem Feinkostladen in derselben Straße abgespielt hat, konnte vom Beobachtungsplatz nicht eingesehen werden.