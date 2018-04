Rund 5000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 12.30 Uhr in der Hermann-Neuner-Straße entstanden. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 35-jähriger Autofahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen herannahenden 24-Jährigen und kollidierte mit dessen Mitsubishi.