Autos bei Unfall auf Wiese geschleudert

Wie die Polizei mitteilt, sind rund 9000 Euro Sachschaden die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 318 ereignet hat. Ein 36-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Bundesstraße von Isny kommend in Richtung Leutkirch. Eine vor ihm fahrende 20-jährige VW-Fahrerin bog kurz vor Oberösch links auf einen Feldweg ab. Laut Zeugen hatte sie ihren Richtungsanzeiger betätigt. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte dies der 36-Jährige zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden beide Autos nach links in eine Wiese geschleudert. Weil durch den Aufprall beide Autofahrer sowie eine Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt wurden, brachte ein Rettungswagen die Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.