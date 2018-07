Unbekannte haben an einem Maisfeld illegal Autoreifen entsorgt. Die Polizei teilt mit, dass am Dienstagsabend an der Zufahrt zu dem Feld an der Kreisstraße 7913 zwischen Ausnang und Hof rund 25 alte, teilweise auf Felgen aufgezogene Autoreifen entdeckt wurden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leutkirch unter der Nummer 07561 / 84880 zu melden.