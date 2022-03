Autolenkerin fährt Fußgänger an

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger erlitten, der am Dienstag kurz nach 13.30 Uhr von einem Auto in Leutkirch erfasst wurde, teilt die Polizei mit. Die 62-jährige Lenkerin des Opels bog von der Haydnstraße in die Isnyer Straße ein und übersah dabei den 17 Jahre alten Passanten, der gerade dabei war, die Fahrbahn zu queren. Durch den Zusammenprall stürzte dieser und zog sich Schürfwunden zu. Er wurde an der Unfallstelle von einem Rettungsdienst behandelt. Am Auto entstand augenscheinlich kein Schaden, heißt es.