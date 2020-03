Autofahrerin wird nach Unfallflucht auf der A 96 von Polizei gesucht

Nachdem sie am Sonntagnachmittag auf der Autobahn zwischen Aichstetten und Leutkirch West einen Verkehrsunfall verursacht hat und im Anschluss geflüchtet ist, sucht die Polizei nun nach einer etwa 40 Jahre alten Frau.

Die Frau war gegen 16.45 Uhr in Richtung Lindau unterwegs, heißt es im Polizeibericht. Als sie von einem Mazda links überholt wurde, streifte sie diesen seitlich. Der 58 Jahre alte Fahrer des Mazda hielt nach dem Überholen auf dem Seitenstreifen an. Die Frau fuhr ebenfalls an die Seite, doch anstatt anzuhalten, stieß sie mit ihrem roten Skoda gegen das Heck des wartenden Wagens. Im Anschluss fuhr sie davon.

Die Flüchtige verursachte durch den Unfall einen Schaden von mehr als 6000 am Auto des 58-Jährigen. Der Verkehrsdienst aus Kißlegg ermittelt gegen die Frau.

Zeugen, die Hinweise auf die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07563 / 90990 zu melden.