Autofahrerin wird bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 319 bei Urlau ist am Dienstagmorgen eine 44-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge fuhren gegen 7.45 Uhr auf der Landstraße von Hinznang in Richtung Urlau. An der Einmündung der L 319 in die L 318 kurz vor Urlau erkannte die 44-jährige zu spät, dass das Auto vor ihr verkehrsbedingt abgebremst wird und fuhr von hinten auf.

Bei der Unfallverursacherin lösten die Airbags aus, was eine Handverletzung zur Folge hatte, die aber nicht ärztlich behandelt werden musste. Es entstand geringer Sachschaden.