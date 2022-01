Autofahrerin von Straße am Nannenbach bei Leutkirch geschleudert

Schaden in einem fünfstelligen Euro-Bereich hat eine Autofahrerin verursacht, die am Sonntagmorgen am Nannenbach von der Straße geschleudert ist. Glätte war der Grund dafür, dass die 26-Jährige mit ihrem Audi erst nach links und im Anschluss nach rechts von der Straße abkam. Sie prallte während der unkontrollierten Fahrt gegen Schilder und einen Briefkasten, heißt es im Bericht der Polizei. Der Schaden, der durch die Kollisionen an ihrem Wagen entstand, wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.