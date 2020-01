Autofahrerin schläft ein und prallt gegen einen Baum

Eine 51-jährige Fahrerin eines Volkswagens ist am Dienstagmorgen auf der L318 zwischen Isny und Leutkirch eingeschlafen, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei mitteilt, konnte sie danach leicht verletzt aus ihrem Auto aussteigen.

Die 51-Jährige war gegen 9.20 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Leutkirch unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Urlau schlief sie wegen Übermüdung ein. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Während der unebenen Fahrt über das Bankett schrak sie auf und lenkte ihren VW Up reflexartig zurück auf die Straße.

Dort geriet ihr Wagen auf die Gegenfahrspur, wo der Fahrer eines herannahenden Lastwagens stark abbremsen musste, um Schlimmeres zu verhindern. Die Frau lenkte ihren Kleinwagen scharf nach rechts. Das Auto geriet deshalb ins Schleudern und erneut von der Fahrbahn ab, wo er zunächst mehrere Meter schräg an einer abfallenden Böschung entlangfuhr, ehe er gegen einen Baum prallte.

Notarzt und Rettungsteam kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An dem VW Up entstand wirtschaftlicher Totalschaden.