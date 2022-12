Autofahrerin prallt mit Rettungswagen zusammen

Einen Rettungswagen samt Blaulicht und Martinshorn hat eine Autofahrerin am Donnerstag kurz nach 12.30 Uhr in der Isnyer Straße übersehen.

Die 59 Jahre alte Citroen-Fahrerin fuhr aus einem Grundstück auf die Isnyer Straße ein und achtete dabei nicht auf den herannahenden Rettungswagen, der mit weniger als 50 km/h unterwegs war. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, wobei am Rettungswagen ein Schaden von 8000, am Citroen ein Schaden von rund 4000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wurde aber wohl nicht schwerer verletzt, heißt es im Bericht der Polizei.