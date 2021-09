Autofahrerin prallt auf A 96 bei Leutkirch gegen Mittelleitplanke

Sowohl die Fahrerin wie auch der Beifahrer eines Renault haben sich am frühen Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 leicht verletzt.

Laut Polizei war die 29-jährige Frau in Richtung München unterwegs, als sie auf gerader Strecke zu weit nach rechts kam. In der Folge übersteuerte sie den Renault und prallte gegen die Mittelleitplanke. Sie sowie ihr 26 Jahre alter Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro, der Schaden an der Leitplanke wird sich auf etwa 1000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen der Autobahn zeitweise gesperrt.